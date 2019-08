Suisse-Capela: "Ma présence attire l’attention"

De retour en sélection suisse après cinq ans d’absence pour disputer les pré-qualifications de l'Euro 2021, Clint Capela (13 points, 7 rebonds, 5 passes et 5 contres) n’a pu empêcher le revers des siens contre l’Islande samedi (83-82), après une victoire inaugurale 77-72 face au Portugal à Fribourg, où il avait été accueilli en héros.

"Ma présence en équipe de Suisse attire l’attention. Je m’y attendais et c’est ce que je souhaitais en venant représenter notre pays lors de ces matches de pré-qualifications pour l’Euro 2021. Plus on parle de basketball et mieux c’est pour notre sport. Alors voir plus de 3000 personnes samedi dernier à Fribourg, c’était génial, raconte le pivot des Rockets dans sa chronique pour Le Matin. Je suis arrivé dans ce vestiaire il y a peu et je m’étais préparé à ce que les sollicitations soient plus nombreuses pour moi que pour mes coéquipiers. En un sens, je le comprends, car je le vis au quotidien en NBA. Lorsque je suis à Houston, c’est même la norme. Cela fait des années que je joue avec James Harden et les médias veulent toujours lui parler. Là-bas, je suis plus dans la situation de mes coéquipiers en équipe de Suisse. Mais je l’accepte sans souci."