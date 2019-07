La France co-organisera l'Euro 2021 avec l'Espagne

Les deux derniers finalistes de l'Euro de Basket féminin co-organiseront la prochaine édition en 2021. En effet, la France et l'Espagne ont été choisis, par la Fédération Internationale de basket-ball, au détriment de la Suède et de l'Ukraine. La compétition se déroulera du 17 au 27 juin 2021, et sera répartie sur deux sites dans un premier temps. Lyon et Valence (Espagne) accueilleront les phases de poules et les quarts de finale. Les matches de classement, les demi-finales, la petite finale et la finale auront lieu à l'AccorHotels Arena de Paris.

Au total, la compétition se déroulera avec 16 équipes, réparties en 4 poules de 4 (2 poules joueront en Espagne, 2 en France). Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale. C'est la 5e fois que la France accueille un championnat d'Europe après 1962, 1976, 2001 et 2013. Les Bleues restent sur 4 finales perdues dans cette compétition, 1 fois face à la Serbie, et 3 fois face... à l'Espagne.