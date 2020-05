Euro 2021 (F) : L'Espagne remplace la France comme hôte de la phase finale

.@FIBA Europe Board approves switch to Valencia as @EuroBasketWomen’s 2021 Final Phase host.https://t.co/3dwMdjJAZi

Siutat : « Plus possible d’accueillir la phase finale comme prévu »

En 2021, la France et l’Espagne vont partager l’organisation de l’Eurobasket féminin. Mais la répartition des rencontres entre les deux pays a été bouleversée ce lundi à la demande de la Fédération Française de basketball. En effet, alors que le titre européen devait se décider dans une ville française, qui devait être Lyon ou Paris, ce sera finalement l’Espagne et Valence qui accueilleront la phase finale de la compétition qui aura lieu du 17 au 27 juin 2021. Dans un communiqué, la FFBB a confirmé avoir sollicité la Fédération Internationale de basketball (FIBA) afin d’effectuer un tel changement, qui a été confirmé par le bureau de la FIBA Europe ce lundi.Dans ce communiqué, le président de la FFBB Jean-Pierre Siutat a confirmé que les conséquences de la crise sanitaire sont au cœur de cette décision mais que la France sera tout de même au rendez-vous de la compétition accueillant dans une ville deux groupes du premier tour ainsi que deux quarts de finale. « C’est bien sûr une chance de pouvoir maintenir cet événement chez nous, malgré le Covid-19, et nous nous en réjouissons, déclare le patron du basketball français. En revanche, il n’était plus possible d’accueillir la phase finale comme initialement prévu, la situation sanitaire, le report des élections municipales et d’autres événements majeurs, ne nous permettent plus d’organiser le dernier tour dans les meilleures conditions. » Si le lieu où se tiendra la partie française de la compétition n’a pas encore été déterminé, l’ambition reste d’utiliser cet Eurobasket comme un tremplin vers Tokyo et les Jeux Olympiques qui débuteront un mois après la compétition.