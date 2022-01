Et dire qu’ils sont encore passés à deux doigts du hold-up ! Deux jours après son incroyable remontée contre le Danemark, l’équipe de France masculine de handball a failli arracher la prolongation à la dernière seconde contre la Suède en demi-finale de l’Euro, après avoir été menée de quatre buts huit minutes plus tôt. Mais Ludovic Fabregas a buté sur le gardien suédois Andreas Palicka, auteur (avec les fesses !) de son douzième arrêt du match au buzzer ! Les champions olympiques s’inclinent au final 33-34, après un match à rebondissements où ils ont très bien débuté, avant de se faire dominer largement, et de finalement passer tout près de la prolongation.



Les marqueurs français : Minne (8), Descat (8), Fabregas (5), Lenne (1), Richardson (2), Mem (2), Tournat (1), Karabatic (1), Porte (1), Kounkoud (1), Nahi (3)