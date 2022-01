Euro 2022 (H) : Positif au coronavirus, Tournat manquera aux Bleus face au Danemark

Sous pression, les Bleus vont devoir composer dans deux éléments importants. Alors que l’Islande a atteint son objectif avec une très nette victoire sur le Monténégro (24-34) ce mercredi en ouverture de la dernière journée du Groupe I du Tour Principal, l’ensemble de l’équipe de France a reçu une mauvaise nouvelle de plus à quelques heures du duel crucial face au Danemark. En effet, alors que Kentin Mahé ne pourra pas être inscrit sur la feuille de match car maintenu à l’isolement après avoir été testé positif au coronavirus et que Guillaume Gille va une nouvelle fois céder les rênes des Bleus à son adjoint Erick Mathé pour la même raison, c’est Nicolas Tournat qui a vu son test donner un résultat positif. Cela signifie que l’Euro 2022 du pivot évoluant au sein du club polonais de Kielce est quasiment terminé. Selon les règles sanitaires mises en place pour ce championnat d’Europe, l’ancien joueur de Nantes va devoir rester cinq jours à l’isolement.

Briet et Nahi dans le groupe, le Danemark sans Hansen

Un test positif qui contraint le staff des Bleus à revoir son groupe pour affronter le Danemark. Déjà aligné plus tôt dans la compétition, l’arrière gauche de Nantes Thibaud Briet fait son retour tout comme Dylan Nahi. Touché par la grippe, tout comme Ludovic Fabregas en amont du revers concédé face à l’Islande, l’ailier gauche de Kielce est à nouveau apte au service après avoir manqué la victoire contre le Monténégro. La conséquence directe de ce retour est l’absence de Mathieu Grébille dans la liste des seize joueurs qui affronteront le Danemark ce mercredi. Les doubles champion du monde, qui ont déjà validé leur billet pour le dernier carré de l’Euro 2022 et abordent cette revanche de la finale des derniers Jeux Olympiques sans pression, ont décidé de mettre au repos trois éléments majeurs. En effet, Mikkel Hansen, Mathias Gidsel et Magnus Saugstrup ne seront pas sur la feuille de match côté Danois. Les Bleus, de leur côté, ont pour objectif d’obtenir au minimum un match nul pour accompagner le Danemark en demi-finales.