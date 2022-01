Euro 2022 (H) : Pas de finale pour la France

[📺 LIVE] 🏆🤾‍♂️ #EHFEuro2022

Gottfridsson a fait mal aux Bleus

France - Danemark dimanche



Et dire qu’ils sont encore passés à deux doigts du hold-up ! Deux jours après son incroyable remontée contre le Danemark, l’équipe de France masculine de handball a failli arracher la prolongation à la dernière seconde contre la Suède en demi-finale de l’Euro, après avoir été menée de quatre buts sept minutes plus tôt. Mais Ludovic Fabregas a buté sur le gardien suédois Andreas Palicka, auteur (avec les fesses !) de son douzième arrêt du match au buzzer ! Les champions olympiques s’inclinent au final 33-34, après un match à rebondissements où ils ont très bien débuté, avant de se faire dominer largement, et de finalement passer tout près de la prolongation. Sur la lancée de leur match fou contre les Danois, les hommes de Guillaume Gille (de retour sur le banc tout comme Nicolas Tournat, mais toujours privé de Kentin Mahé et Romain Lagarde) ont signé un début de rencontre parfait, pour mener 5-1 (6eme) puis 7-3 (10eme) grâce notamment au duo Ludovic Fabregas - Dika Mem., le futur gardien du PSG qui, en plus d’enquiller les arrêts, a marqué trois buts lors de ce match. Les Bleus ont tenu jusqu’à 12-12 (24eme) avant de lâcher peu à peu et laisser les Suédois regagner les vestiaires avec trois buts d’avance (14-17). Palicka avait alors signé sept arrêts, contre seulement deux pour Vincent Gérard.La rentrée de Wesley Pardin dans les buts en deuxième mi-temps n’a rien changé. La Suède a vu son avance osciller entre deux et quatre buts, grâce notamment à un Jim Gottfridsson en feu, auteur de 9 buts en 10 tirs et bien aidé par Lucas Pellas (7/8). Le retour de Vincent Gérard à la 45eme minute n’a pas provoqué de miracle non plus. Les Bleus ne parvenaient pas à réussir cet arrêt qui allait leur permettre de revenir à -1. La Suède a donc déroulé son handball jusqu’à mener 31-27 à la 53eme. Et alors que l’affaire semblait entendue pour la France, Aymeric Minne et Dylan Nahi ont trouvé l’ouverture pendant que Gérard signait enfin un arrêt, et les Bleus sont revenus à 31-32. Le capitaine Valentin Porte a été expulsé, mais Lagergren a lui aussi dû quitter le terrain, si bien qu’à deux minutes de la fin, le score était de 32-33.En finale, la Suède défiera l’Espagne ce dimanche (18h00). Les tenants du titre ont fait tomber l’équipe qui avait fait la plus grosse impression depuis le début de l’Euro, le Danemark, sur le score de 29-25. Menés pendant toute la première mi-temps (13-14, mt), les Espagnols ont renversé la tendance en deuxième, prenant la tête à la 41eme (17-16) pour ne plus la lâcher.Quatre jours après leur match fou du tour principal et moins de six mois après la finale olympique, Français et Danois vont donc s'affronter pour la médaille de bronze.Minne (8), Descat (8), Fabregas (5), Lenne (1), Richardson (2), Mem (2), Tournat (1), Karabatic (1), Porte (1), Kounkoud (1), Nahi (3)- Danemark : 29-25: 33-34