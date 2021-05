Euro 2022 (H) : L'équipe de France placée dans le chapeau 3

Here are the pots for the Men's #ehfeuro2022 Draw that will take place on Thursday 6 May at 17:00 CEST ⏰

Un potentiel « groupe de la mort » pour les Bleus ?

HANDBALL - EURO 2022 (H) / TIRAGE AU SORT

Composition des chapeaux

Les Bleus seront très attentifs ce jeudi lors du tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2022. En effet, à la suite de la conclusion des éliminatoires et à trois jours de l’événement, la Fédération Européenne de handball a confirmé la composition des quatre chapeaux de six équipes qui permettront de définir les groupes pour le Tour Préliminaire. Une répartition qui, mis à part le champion d’Europe en titre et son dauphin, a été basée uniquement sur les résultats de ces éliminatoires. Deuxièmes de leur groupe avec deux victoires face à la Grèce mais également une défaite et un match nul face à la Serbie, les joueurs de Guillaume Gille savent d’ores-et-déjà que le sort pourrait ne pas leur être favorable à l’occasion du tirage organisé à Budapest. En effet, l’équipe de France a été versée dans le chapeau trois, aux côtés de la Slovaquie, de la Biélorussie, de l’Islande, de la République tchèque et de la Macédoine du Nord. Et qui dit chapeau trois pour les Bleus, dit un adversaire venant du chapeau 1 et un autre venant du chapeau 2 dans leur groupe.Or, ces deux chapeaux comportent chacun des candidats au titre de champion d’Europe. Dans le pire des cas, les joueurs de Guillaume Gille pourraient croiser le fer d’entrée avec l’Espagne, championne d’Europe en titre, et le Danemark, double champion du monde en titre. Des retrouvailles avec le Portugal, qui a participé à l’élimination des Bleus dès le Tour Préliminaire de l’Euro 2020, ou la Suède, qui a battu les Français en demi-finale du dernier championnat du monde, ne sont pas plus à exclure. Un tirage qui sera toutefois orienté puisque six nations ont d’ores-et-déjà été placées dans un groupe. La Croatie prendra place dans le groupe A qui jouera à Szeged quand la Hongrie, co-organisateur, sera dans le groupe B qui jouera à Budapest. L’autre co-organisateur, la Slovaquie, sera dans le groupe F qui jouera à Kosice alors que la Slovénie a été placée dans le groupe C installé à Debrecen. Le groupe D accueillera l’Allemagne à Bratislava, qui verra les matchs du groupe E avec la République tchèque y disputer ses matchs. Après le Tour Préliminaire, Budapest et Bratislava accueilleront chacune un groupe du Tour Principal quand le dernier carré se déroulera dans la capitale hongroise.Espagne, Croatie, Norvège, Slovénie, Allemagne, PortugalSuède, Hongrie, Russie, Danemark, Serbie, AutricheSlovaquie, Biélorussie, Islande, République tchèque, France, Macédoine du NordPays-Bas, Monténégro, Ukraine, Pologne, Bosnie-Herzégovine, Lituanie