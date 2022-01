Euro 2022 (H) : 20 joueurs sélectionnés, Porte positif, Gérard de retour

Bos et Monar dans le groupe

LES 20 JOUEURS SÉLECTIONNÉS

A six jours du coup d’envoi de l’Euro, contre la Croatie à Szeged, Guillaume Gille a tranché. Le sélectionneur de l’équipe de France de handball masculin a dévoilé une liste de 20 joueurs pour participer à la compétition qui se déroulera en Hongrie et en Slovaquie., pour y disputer leur seul match de préparation dimanche. Mais un joueur manquera à l’appel, et pas n’importe lequel. Le capitaine Valentin Porte a en effet été testé positif au covid (sans symptômes) jeudi et va donc respecter une période d’isolement d’au moins cinq jours à la Maison du handball de Créteil. Il rejoindra ses coéquipiers dès que possible.Le gardien Vincent Gérard, qui avait manqué la préparation en raison d’un drame familial survenu avant Noël, sera quant à lui présent. «Il nous rejoindra dès samedi matin avant notre départ pour l’Allemagne », a fait savoir le sélectionneur. Pour pallier l’absence de Valentin Porte, Guillaume Gille a également décidé d’intégrer au groupe les jeunes Julien Bos (Montpellier) et Théo Monar (Nantes). « Nous avons décidé d’élargir le groupe avec des renforts, deux jeunes joueurs qui ont déjà fréquenté la sélection afin de parer à toute éventualité sur les postes des gauchers, également sur le poste de pivot déjà fortement impacté par la blessure de Luka Karabatic », poursuit Gille. Au total, ce sont dix champions olympiques de Tokyo qui vont viser la victoire à l’Euro : Vincent Gérard, Hugo Descat, Valentin Porte, Romain Lagarde, Melvyn Richardson, Dika Mem, Nikola Karabatic, Kentin Mahé, Nicolas Tournat et Ludovic Fabregas,Rémi DESBONNET (Usam Nîmes Gard) - Vincent GÉRARD (Paris SG HB) - Wesley PARDIN (Pays d'Aix Université Club)Hugo DESCAT (Montpellier HB) - Dylan NAHI (Kielce)Thibaud BRIET (HBC Nantes) - Nikola KARABATIC (Paris SG HB) - Karl KONAN (Pays d'Aix Université Club) - Romain LAGARDE (Pays d'Aix Université Club)Kentin MAHÉ (Telekom Veszprem HC) - Aymeric MINNE (HBC Nantes)Ludovic FABREGAS (FC Barcelone) - Théo MONAR (HBC Nantes) - Nicolas TOURNAT (PGE Vive Kielce)Julien BOS (Montpellier HB) - Dika MEM (FC Barcelone) - Melvyn RICHARDSON (FC Barcelone)Benoît KOUNKOUD (Paris SG HB) - Yanis LENNE (Montpellier HB) - Valentin PORTE (Montpellier HB - Cap)