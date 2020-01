Euro 2020 (H) : Les affiches des demi-finales sont connues

Le dernier carré de l’Euro masculin 2020 de handball est gravé dans le marbre. Sans la France, sans le Danemark champion du monde et champion olympique en titre et sans la Suède, pays organisateur de la phase finale de la compétition, ce dernier carré verra la Norvège, la Slovénie, l’Espagne et la Croatie s’affronter à compter de vendredi pour le titre européen et le billet direct pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Dans l’affiche au sommet du Groupe I, malgré les 10 buts d’Igor Karacic et les six réalisations d’Alex Dujshebaev, la Croatie et l’Espagne n’ont pas pu se départager (22-22) dans un match où les défenses ont eu plus voie au chapitre que les attaques. Un résultat qui ne change pas la donne au classement du groupe puisque, si les deux équipes terminent à égalité de points, l’Espagne termine première à la différence de buts par rapport à la Croatie.

Le Portugal a facilité la vie de la Slovénie

Dans l’autre moitié du tableau de ce Tour Principal, la Slovénie a pu tirer un coup de chapeau au Portugal. Alors que la Hongrie avait encore une chance d’arracher son billet pour le dernier carré, les coéquipiers de Belone Moreira (7 buts) ont su faire la différence en fin de première période pour prendre le meilleur sur les Magyars (34-26) et ainsi valider le billet de la Slovénie pour les demi-finales, mais également leur troisième place et l’assurance de participer à un Tournoi de Qualification Olympique. Avec moins de pression, les coéquipiers de Nejc Cehte et Tile Kodrin (5 buts chacun) ont tenu tête à une équipe de Norvège remaniée, sans des joueurs tels Torbjörn Bergerud dans le but ou encore Sander Sagosen sur le terrain, qui s’est imposée de trois longueurs (33-30) grâce notamment aux sept réalisations de Kevin Maageroe Gulliksen. En conséquence, ce vendredi à Stockholm, l’Espagne retrouvera la Slovénie en demi-finales quand la Norvège affrontera la Croatie.