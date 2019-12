Euro 2020 (H) : Le Danemark sans Toft Hansen

Landstræner Nikolaj Jacobsen har sat navn på 19 spillere, som skal med til Golden League i Frankrig. Se hvem her👇 #håndbold #hndbld https://t.co/CeiUcwwYe3

— Dansk Håndbold Forbund (@dhf_haandbold) December 16, 2019

Toft Hansen inscrit dans une liste élargie

Le Danemark se présenterait sans l’une de ses meilleures armes. Pour préparer l’Euro 2020 (du 9 au 26 janvier), le sélectionneur danois Nikolaj Jacobsen a annoncé une liste de 19 joueurs ce lundi.. Victime d’une commotion cérébrale il y a quelques mois, le natif de Skive a tenté de faire son retour le 9 novembre dernier face à Aix en Lidl Starligue. Seulement, le pivot n’est plus apparu depuis cette rencontre à cause de maux de tête et il se fait toujours suivre par le staff médical du club parisien ainsi que par un neurologue. C’est pourquoi son sélectionneur ne l’a pas inscrit dans la liste préparatoire à l’Euro.Cependant, Toft Hansen figure bien dans un groupe élargi pour rejoindre sa nation si son état s’améliore d’ici au début de la compétition. Une situation similaire à celle de l’international français Luka Karabatic, blessé à au tendon un doigt et également incertain pour le championnat d’Europe. Parmi les joueurs appelés pour disputer les matchs de préparation face à la Norvège (3 janvier) et la France ou la Serbie (5 janvier), on retrouve notamment la star Mikkel Hansen, qui devra se passer de son compatriote au PSG jusqu’à la fin de l’année, et peut-être bien en sélection au début de la prochaine.Gardiens : N. Landin, GreenAiliers gauches : M. Landin, BrammingArrières gauches : M. Hansen, Möllgaard, MensahDemi-centres : Lauge, M. Olsen, Holm, M. Damgaard, L. AnderssonArrières droits : Kirkelökke, ÖrisAiliers droits : Svan, LindbergPivots : R. Toft Hansen, Saugstrup, Zachariassen