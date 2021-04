Bleus : Un groupe divisé en deux pour les matchs face à la Grèce

🇫🇷 Guillaume Gille a annoncé la liste des joueurs retenus pour les prochains matches de qualifications à l'EHF Euro 2022.

🚨 Les Bleus se retrouveront à 17 puis 28 pendant ce rassemblement !



Retrouvez les détails de cette liste 📲 https://t.co/PVFBsskFYm #BleuetFier pic.twitter.com/7BKRhjfnsR



— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) April 13, 2021

Une liste ouverte à la nouveauté pour le deuxième match

Les joueurs sélectionnés pour Grèce-France

Les joueurs sélectionnés pour la suite du stage

Les Bleus sont dans la dernière ligne droite. Alors que la Belgique a renoncé à participer aux qualifications en vue de l’Euro 2022, l’équipe de France doit valider son billet pour la compétition organisée en Hongrie et en Slovaque en janvier prochain à l’occasion de ses deux derniers matchs face à la Grèce. Des résultats positifs sont attendus pour contrebalancer la défaite et le match nul concédés en janvier dernier face à la Serbie, en amont du Mondial 2021. Pour ces rencontres, Guillaume Gille a décidé de convoquer 28 joueurs mais le groupe sera scindé en deux parties. « Nous avons souhaité nous inscrire dans la continuité du travail engagé depuis le début de la saison, a confié le sélectionneur des Bleus qui s’appuiera sur un groupe rôdé lors du déplacement en Grèce. Pour le premier match, nous avons décidé de nous appuyer sur les seize joueurs qui ont disputé le TQO et Yanis Lenne. »Un choix qui tient au fait que la rencontre à Korydallos se disputera le mardi 27 avril alors que les joueurs seront dans leurs clubs jusqu’au 25 avril, avec notamment le choc de Lidl Starligue entre le PSG et Nantes à cette date. Les joueurs qui feront le déplacement en Grèce feront l’objet d’un test de dépistage du coronavirus le dimanche soir avant de prendre l’avion dès le lundi pour rejoindre les bords de la Mer Egée. Le retour en France est prévu dès le mardi soir, quelques heures après la rencontre. Pour le match retour disputé à Créteil le 2 mai, Guillaume Gille a déjà prévu de faire tourner. « En plus d’un temps de repos offert aux joueurs les plus sollicités, nous souhaitons également effectuer une large revue d’effectif en vue de la préparation des Jeux Olympiques, confie le sélectionneur dans un communiqué de la FFHB. Des joueurs qui sont au contact de l’équipe de France depuis le début de la saison auront l’occasion de se distinguer avec la nécessité d’assurer la performance nécessaire pour nous qualifier. » C’est dans ce contexte que des joueurs comme Rémi Desbonnet, Kévin Bonnefoi, Dylan Nahi ou Benoît Kounkoud rejoindront les Bleus pour la deuxième partie du stage.Yann Genty (PSG), Vincent Gérard (PSG)Hugo Descat (Montpellier), Michaël Guigou (Nîmes)Jean-Jacques Acquevillo (Nîmes), Timothey N’Guessan (FC Barcelone/ESP)Nicolas Claire (Aix), Kentin Mahé (Veszprém/HUN), Nedim Remili (PSG)Ludovic Fabregas (FC Barcelone/ESP), Luka Karabatic (PSG), Nicolas Tournat (Kielce/POL)Dika Mem (FC Barcelone/ESP), Valentin Porte (Montpellier), Melvyn Richardson (Montpellier)Luc Abalo (Elverum/NOR), Yanis Lenne (Montpellier)Kévin Bonnefoi (Montpellier), Rémi Desbonnet (Nîmes)Dylan Nahi (PSG)Elohim Prandi (PSG), Karl Konan (Aix), Romain Lagarde (Rhein-Neckar Löwen/ALL)Aymeric Minne (Nantes) - O’Brian Nyateu (Nîmes)Dragan Pechmalbec (Nantes)Adrien Dipanda (Saint-Raphaël)Benoît Kounkoud (PSG)