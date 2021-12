Bleus : Plusieurs joueurs positifs au coronavirus avant le rassemblement

🚨 Depuis ce midi, l’équipe de France est rassemblée à la Maison du Handball pour son stage de préparation. Les tests RT-PCR ont révélé plusieurs cas positifs et donc bouleversé le collectif 🚨 https://t.co/SxsIxP8L8O

Gille va faire appel à de nouveaux joueurs

Début de préparation à l'Euro 2022 compliqué pour les champions olympiques de Tokyo. Alors que Nedim Remili est d'ores et déjà forfait pour la compétition, qui se tiendra en Hongrie et en Slovaquie (13-30 janvier),En effet, après Nikola Karabatic, Benoît Kounkoud et Yanis Lenne jeudi dernier, la Fédération française de handball a annoncé ce dimanche soir que cinq autres éléments le sont aussi après des tests effectués ce 26 décembre., alors que Vincent Gérard est lui absent suite à un deuil familial. Réuni à Créteil à la Maison du handball, le groupe France va donc devoir s'adapter à cette nouvelle vague qui touche de plein fouet la France ces derniers temps.Un premier test effectué le vendredi 24 puis un second le dimanche 26 décembre, à leur arrivée à la Maison du handball, ont permis de détecter plusieurs cas positifs à la Covid-19 alors que tous les acteurs étaient placés à l’isolement (notamment les repas pris en chambre individuelle). (...) Ces joueurs pourront, dès que leur prochain test RT-PCR sera négatif, effectuer le protocole de reprise avec les staffs médicaux, de leur club et/ou de l’équipe de France. Treize joueurs ont donc débuté le stage de préparation à l’EHF EURO 2022.», indique le communiqué de la FFH.