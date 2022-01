Bleus : Pas d'entrée dans le groupe pour Monar, quatre joueurs maintenus à l'isolement

C’était l’heure des retrouvailles pour les Bleus ! Libérés par le staff de l’équipe de France afin de passer le réveillon de la Saint Sylvestre avec leurs proches, les joueurs sélectionnés pour préparer le prochain championnat d’Europe ont pu reprendre l’entraînement ce dimanche à la Maison du Handball. Respectant le protocole sanitaire strict mis en place autour des Bleus, tous les joueurs ont été placés à l’isolement dans des chambres individuelles en attendant les résultats des tests PCR effectués à leur arrivée dans les installations de la Fédération Française de handball (FFHB). Mais le groupe n’a pas pu être au complet sur le terrain. En effet, après avoir été agressé à l’arme blanche le soir du 31 décembre dans Paris, Elohim Prandi n’était logiquement pas au rendez-vous tout comme… Théo Monar. Attendu à Créteil pour remplacer Luka Karabatic, contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure musculaire, le pivot du HBC Nantes a quitté la Maison du Handball quelques heures après son arrivée. En effet, le joueur de 20 ans a vu son test PCR donner un résultat positif.

Descat, N.Karabatic, Minne et Nahi toujours isolés

Une mesure qui n’a toutefois pas été appliquée pour quatre joueurs. Selon le communiqué de la FFHB, Hugo Descat, Nikola Karabatic, Aymeric Minne et Dylan Nahi vont rester à Créteil malgré un test PCR ayant donné un résultat positif. En effet, les analyses effectuées ont permis de déterminer que ces quatre joueurs s’approchent de la fin du cycle de leur infection et se rapprochent donc d’un retour au sein du groupe France, qui ne pourra toutefois pas être effective tant que leurs tests, qui sont quotidiens pour l’ensemble des joueurs et du staff de l’équipe de France, ne donnent pas de résultat négatif. Afin de poursuivre dans les meilleures conditions leur préparation, ces quatre joueurs resteront à l’isolement, c’est-à-dire placés en chambre individuelle avec mise à disposition de plateaux repas et port du masque impératif. Ils s’entraîneront dans une autre salle de la Maison du Handball qui leur sera dédiée et sous les ordres de l’adjoint de Guillaume Gille, l’entraîneur de Chambéry Erick Mathé. Le staff tricolore espère pouvoir compter sur un groupe au complet en amont des deux matchs de préparation face à l’Egypte, les 7 et 9 janvier prochains à Créteil.