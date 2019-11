Bleus : Kentin Mahé forfait pour l’Euro

Kentin Mahé ne disputera pas le troisième championnat d’Europe de sa carrière ! Le cinquième de l’Euro 2016 et médaillé de bronze de l’Euro 2018 ne participera pas à l’édition 2020 qui se déroulera en Autriche, en Norvège et en Suède du 10 au 26 janvier, en raison d’une blessure au genou gauche qui nécessite une opération et une convalescence de quatre mois. « Il s’agit d’une tendinopathie de la rotule du genou gauche, explique le demi-centre (ou ailier gauche) de Veszprem, âgé de 28 ans, sur le site de la Fédération française de handball. Je ressens une douleur au genou depuis un moment mais suite à un match le 2 octobre en Macédoine, avec mon club, j’ai ressenti des douleurs accentuées au genou gauche. Dès le lendemain, j’ai effectué une IRM à Veszprèm qui a révélé une fissure du tendon rotulien. Une seconde IRM été effectuée en Hongrie le 14 novembre. Puis j’ai rencontré, le 19 novembre à Paris, un chirurgien pour connaître son diagnostic. Pierre Sébastien, le médecin de l’équipe de France et le médecin de mon club, ont aussi donné leur avis : l’opération est devenue inévitable. Outre la douleur, il y avait un risque que le genou me lâche complètement. Je suis soulagé de permettre, si je puis dire, à mon genou de se reposer et de lui offrir ce dont il a besoin. »

Mahé de retour pour le TQO ?

Kentin Mahé sera donc absent jusqu’à fin mars et manquera donc l’Euro, mais aussi une grande partie du championnat hongrois avec son club (Veszprem est actuellement 2eme après 10 journées) et de la Ligue des Champions (Veszprem est actuellement 3eme de son groupe après 8 journées). Si tout va bien, Mahé pourrait être de retour pour un éventuel TQO avec les Bleus (si la France ne gagne pas l’Euro 2020 ou ne dispute pas la finale contre le Danemark), qui se déroulera les 17-18-19 avril à l’AccorHotels Arena de Paris.