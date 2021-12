Bleus : Blessé, Nedim Remili renonce à l'Euro 2022

C’est un véritable coup dur pour l’équipe de France. Le PSG Handball a, en effet, communiqué ce jeudi sur le forfait de Nedim Remili pour le prochain championnat d’Europe, qui aura lieu du 13 au 30 janvier prochain avec les Bleus qui disputeront leurs matchs du Tour Préliminaire face à la Croatie, l’Ukraine et la Serbie sur le parquet de Szeged, en Hongrie. L’arrière droit aux 92 sélections avec l’équipe de France, qui rejoindra Kielce la saison prochaine, s’est sérieusement blessé au pied gauche ce mercredi à l’occasion d’une séance d’entraînement avec le club de la Capitale. « Nedim Remili a été victime d’une fracture du pied gauche, hier (mercredi), lors d’un entrainement », annonce dans un communiqué le club sextuple champion de France et invaincu en Liqui Moly StarLigue à l’entame de la trêve hivernale.

🚨 @Nedim_Remili sera malheureusement forfait pour l'@EHFEURO 2022 après s'être blessé au pied hier lors d'un entraînement.

On lui souhaite un bon rétablissement et on le connait assez pour vous dire qu'il va revenir encore plus fort en 2022 💪💪💪https://t.co/Cbi2RimYBh



— PSG Handball (@psghand) December 23, 2021





Remili, le troisième forfait pour les Bleus



La décision de déclarer forfait pour le championnat d’Europe 2022, organisé conjointement par la Hongrie et la Slovaquie, a été prise « après consultation des staffs médicaux du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France », selon le communiqué du club parisien. Attendu ce dimanche à la Maison du Handball, à Créteil, pour un stage de préparation, Nedim Remili va finalement rester à Paris et « effectuera sa rééducation au sein du club ». Sélectionné par Guillaume Gille au poste de demi-centre aux côtés de Kentin Mahé et Aymeric Minne, Nedim Remili est le troisième absent sur blessure pour l’équipe de France, après l’arrière gauche du FC Barcelone Timothey N’Guessan et celui de Nîmes Jean-Jacques Acquevillo. En conséquence, le staff de l’équipe de France va devoir modifier sa sélection pour l’Euro, avec l’Aixois Nicolas Claire et le Nîmois O’Brian Nyateu qui font partie de la pré-sélection de 35 éléments au poste de demi-centre.