Après une excellente première mi-temps et une fin difficile jeudi contre l’Espagne, les Bleues ont inversé le scénario ce vendredi, moins de 24 heures plus tard, en galérant en première mi-temps afin de finir brillamment contre la Russie, dans le choc du groupe I de cet Euro 2020. Les Françaises sont parvenues à arracher le match nul (28-28) et restent donc invaincues dans la compétition, ce qui leur permet de se rapprocher un peu plus du dernier carré. Opposée à une équipe de Russie qui avait également remporté tous ses matchs de l’Euro, la France est totalement passée à côté de sa première mi-temps, en encaissant 19 buts (16-19, mt).

En difficulté en défense, les Bleues ont notamment pris l’eau autour du quart d’heure de jeu, lorsque les remplaçantes sont entrées sur le terrain. Les Russes ont mené 12-7 à ce moment-là, avant qu’Orlane Kanor et Alexandra Lacrabère n’inscrivent deux buts chacune pour ramener les Bleues à 11-14. Les Françaises ont eu du mal à gérer le rythme élevé des Russes, qui n’ont quasiment rien raté dans cette première période, et ont bénéficié de la précipitation des filles d’Olivier Krumbholz, à l’image de l’action de la dernière minute, où Kanor a fait une mauvaise passe sur une occasion de revenir à 17-18, et la gardienne russe en a profité pour marquer dans le but vide.

Pas de regrets pour les Bleues



Heureusement, la tendance s’est inversée en deuxième période. Les Russes (qui avaient aussi joué jeudi) ont commencé à baisser de rythme et Amandine Leynaud a sorti de gros arrêts. La défense bleue s’est enfin resserrée et cela s’est vu au score, avec seulement 9 buts encaissés en deuxième mi-temps. A la 40eme minute, les Russes menaient encore 23-21, mais Siraba Dembele a réussi à égaliser à 23-23 à la 44eme. Aucune des deux équipes n’est ensuite parvenue à prendre plus de deux buts d’avance.

Océane Sercien Ugolin a marqué le but du 28-27 à 41 secondes de la fin sur un magnifique mouvement, mais Fomina a égalisé, et la France a cafouillé son dernier ballon, concédant le match nul. Mais au vu du scénario de la partie, les Bleues (qui ont peut-être perdu Laura Flippes, blessée au genou en marquant son seul but du match) ne peuvent pas vraiment avoir de regrets. Elles vont désormais bénéficier de trois jours de repos complet, avant de défier la Suède pour assurer la qualification dans le dernier carré.



Les marqueuses françaises : Coatanea (1), Valentini (2), Zaadi Deuna (2), Dembele Pavlovic (2), Sercien Ugolin (5), Flippes (1), Kanor (4), Foppa (2), Nze Minko (5), Lacrabère (4)

🏆🤾♀️ Handball - #Euro2020

🇫🇷🗨️ Olivier Krumbholz : "Un excellent match nul dans un excellent match de handball"

🗯️ "Des choses scandaleuses avec un arbitrage qui a été dépassé !"#FRARUS pic.twitter.com/xkeF1JW7nV

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 11, 2020







HANDBALL / EURO 2020 (F)

Du 3 au 20 décembre au Danemark



Tour Principal

Groupe I (à Herning)

1- Russie 7 points

2- France 7

3- Danemark 2

4- Suède 1

5- Espagne 1

6- Monténégro 0



Jeudi 10 décembre 2020

Monténégro - Russie : 23-24

France - Espagne : 26-25



Vendredi 11 décembre 2020

France - Russie : 28-28

20h30 : Danemark - Suède



Dimanche 13 décembre 2020

18h15 : Monténégro - Suède

20h30 : Danemark - Espagne



Mardi 15 décembre 2020

16h00 : Monténégro - Espagne

18h15 : France - Suède

20h30 : Danemark - Russie