Euro (F) : Pineau absente de la liste pour la préparation

Une quatrième médaille européenne de suite ?

Les 20 Bleues pour la préparation à l’Euro

Pour la première fois depuis plus de quinze ans, Allison Pineau devrait manquer un grand tournoi avec l’équipe de France féminine de handball sur choix du sélectionneur. L’emblématique demi-centre de 33 ans, qui a déjà porté le maillot bleu à 273 reprises et remporté huit médailles internationales, ne figure pas dans la liste des 20 joueuses appelées par Olivier Krumbholz pour préparer l’Euro, qui se tiendra du 4 au 20 novembre en Macédoine du Nord, au Monténégro et en Slovénie. «», avait affirmé le sélectionneur auprès de L’Equipe il y a deux semaines.Dans ce groupe de 20, on retrouve la moitié des championnes olympiques de Tokyo, mais aussi une petite nouvelle, l’arrière gauche prêtée à Besançon par Metz Audrey Dembélé (21 ans). « Il s’agit d’une liste de 20 joueuses avec notre ossature habituelle et la volonté de faire monter en charge certaines joueuses à maintenant 22 mois des Jeux olympiques. Bien sûr nous sommes sur l’idée de faire l’équipe la plus compétitive possible, aussi de préparer l’avenir à moyen terme. Nous avons pris des jeunes filles qui ont du punch et des qualités physiques pour nous apporter quelques actions décisives, à défaut d’être complètement matures », a réagi le sélectionneur. Médaillée lors des trois derniers Euros (bronze en 2016, or en 2018, argent en 2020),avant un éventuel deuxième tour commun avec les trois meilleurs du groupe D, composé de la Pologne, du Monténégro, de l’Allemagne et de l’Espagne.Floriane ANDRÉ (Neptunes de Nantes) - Cléopatre DARLEUX (Brest Bretagne Handball) - Laura GLAUSER (CSM Bucarest)Coralie LASSOURCE (cap - Brest Bretagne HB) - Chloé VALENTINI (Metz HB)Audrey DEMBÉLÉ (ES Besançon) - Orlane KANOR (Rapid Bucarest) - Déborah LASSOURCE (Paris 92) - Estelle NZE-MINKO (Györ)Béatrice EDWIGE (Ferencvaros TC Budapest) - Pauletta FOPPA (Brest Bretagne HB) - Oriane ONDONO (Neptunes de Nantes)Léna GRANDVEAU (Neptunes de Nantes) - Tamara HORACEK (Metz HB) - Grace ZAADI DEUNA (CSM Bucarest)Laura FLIPPES (Paris 92) - Océane SERCIEN-UGOLIN (Vipers Kristiansand)Pauline COATANEA (Brest Bretagne Handball) - Lucie GRANIER (ES Besançon) - Alicia TOUBLANC (Brest Bretagne HB)