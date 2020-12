Euro (F) : La France dispose du Monténégro dans la douleur

De nombreuses maladresses devant le but pour les Françaises

France 24 🇫🇷⚡🇲🇪 23 Monténégro

Des débuts réussis, on confirme dès dimanche face à la Slovénie 💪



EURO 2020 (F)

Du 3 au 20 décembre au Danemark

Tour préliminaire

Groupe A (à Herning)

France, 2 points

Vendredi 4 décembre

France

Dimanche 6 décembre

France

Mardi 8 décembre

France

Que ce fut compliqué ! Ce vendredi soir, l'équipe de France féminine de handball a finalement eu le dernier mot, contre le Monténégro (24-23), lors de la première journée du groupe A du tour préliminaire de l'Euro, disputé du côté de Herning au Danemark. Une victoire particulièrement serrée qui reflète parfaitement la physionomie du match.D'entrée de jeu, les Monténégrines, championnes d'Europe en 2012 et vice-championnes olympiques la même année, ont pris les commandes, au niveau du tableau d'affichage. D'ailleurs, dans le premier acte, hormis à trois reprises, lorsque les Bleues sont parvenues à égaliser (2-2, 3-3, 11-11), elles ont toujours été devant.Leur écart est même monté jusqu'à +5 (4-9), alors qu'il n'était plus que de +1 à la pause (11-12). Après la pause, les Tricolores, tenantes du titre, ont de nouveau égalisé à quatre reprises (12-12, 17-17, 18-18, 20-20), alors qu'entre-temps, l'écart était remonté à +3 (12-15, 13-16). Finalement, dans les toutes dernières minutes de jeu, les protégées d'Olivier Krumbholz ont enfin réussi à renverser la tendance pour finir par avoir donc le dernier mot (24-23).Au total, douze joueuses se sont illustrées, en trouvant la faille au moins une fois. Mais aucune ne s'est détachée et elles sont même quatre à terminer à trois buts, à savoir Chloé Valentini, Aissatou Kouyaté (33% de réussite), Kalidiatou Niakaté et Laura Flippes. Dès ce dimanche, la France aura ainsi l'occasion d'enchaîner, tout en essayant de se rassurer, d'une certaine manière, contre la Slovénie.Nocandy (1 but), Coatanea (1), Valentini (3), Zaadi Deuna (2), Kouyaté (3), Niakaté (3), Dembélé Pavlovic (1), Sercien Ugolin (2), Flippes (3), Edwige (2), Nze Minko (1), Lacrabère (2).DanemarkSlovénie- Monténégro : 24-23Danemark - SlovénieSlovénie -Monténégro - DanemarkMonténégro - Slovénie- Danemark