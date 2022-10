Euro (F) : Glauser forfait, Depuiset appelée en renfort

Deux matchs contre la Pologne cette semaine

Les 20 Bleues pour la préparation à l’Euro

Coup dur pour l’équipe de France féminine de handball à onze jours du coup d’envoi de l’Euro en Macédoine du Nord, au Monténégro et en Slovénie. Les Bleues seront privées de leur gardienne Laura Glauser pour la compétition. La gardienne du CSM Bucarest a passé, ce lundi matin, des examens pour une évaluer une douleur persistante (la partie du corps n’a pas été révélée) qui ont révélé une blessure nécessitant de la mettre au repos plusieurs semaines.(après l’or de 2018, l’argent de 2020 et le bronze de 2016), mais elle est contrainte de renoncer. Pour la remplacer, Olivier Krumbholz et son staff ont décidé de faire appel à Camille Depuiset.Tout juste âgée de 24 ans, la gardienne de Metz a été sacrée championne d’Europe avec les Bleuettes en 2017 lors de l’Euro juniors. Alors qu’elle s’apprêtait à partir pour une semaine de vacances (selon les informations de L’Est Républicain), l’ancienne joueuse de Toulon et Bourg-de-Péage va rejoindre les Bleues ce mardi.Réunies depuis ce dimanche à la Maison du Handball de Créteil, les championnes olympiques vont disputer deux matchs amicaux contre la Pologne, vendredi à Cesson-Rennes et dimanche à Nantes, avant de revenir à Paris peaufiner la préparation puis s'envoler pour Skopje, où elles affronteront la Macédoine du Nord, la Roumanie et les Pays-Bas lors de la première phase de poules.Floriane ANDRÉ (Neptunes de Nantes) - Cléopatre DARLEUX (Brest Bretagne Handball) - Camille DEPUISET (Metz HB)Coralie LASSOURCE (cap - Brest Bretagne HB) - Chloé VALENTINI (Metz HB)Audrey DEMBÉLÉ (ES Besançon) - Orlane KANOR (Rapid Bucarest) - Déborah LASSOURCE (Paris 92) - Estelle NZE-MINKO (Györ)Béatrice EDWIGE (Ferencvaros TC Budapest) - Pauletta FOPPA (Brest Bretagne HB) - Oriane ONDONO (Neptunes de Nantes)Léna GRANDVEAU (Neptunes de Nantes) - Tamara HORACEK (Metz HB) - Grace ZAADI DEUNA (CSM Bucarest)Laura FLIPPES (Paris 92) - Océane SERCIEN-UGOLIN (Vipers Kristiansand)Pauline COATANEA (Brest Bretagne Handball) - Lucie GRANIER (ES Besançon) - Alicia TOUBLANC (Brest Bretagne HB)