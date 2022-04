L'Ukraine ne jouera pas l'Euro



FIN DU MATCH 🇫🇷 27 -18 🇺🇦

C'est terminé au Havre, les BLEUES s'imposent face à l'Ukraine et terminent la saison avec une victoire ! 🙌🇫🇷

Merci aux BLEUES de nous avoir fait vibrer toute la saison 🙏 🔵⚪🔴#BleuetFier pic.twitter.com/lFML26dOfc

— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) April 23, 2022

La centième sélection de l'emblématique Laura Glauser ainsi qu'une parenthèse offerte le temps d'un match à des Ukrainiennes bien décidées à représenter fièrement leurs couleurs alors que leur pays est en guerre et résiste comme il peut à l'envahisseur russe. Voilà en gros le seul intérêt du France-Ukraine qui s'est déroulé samedi soir au Havre pour le compte de la 6eme et dernière journées des qualifications de l'Euro 2022. Son billet déjà en poche, l'équipe de France n'avait qu'un objectif : terminer de la meilleure des façons, surtout après le revers subi trois jours plus tôt contre la République tchèque. Les Bleues y sont parvenues en dominant nettement (27-18) à l'arrivée cette équipe d'Ukraine qui n'avait plus rien en fin de match de la formation pas loin d'être héroïque qu'elle avait été lors d'une première mi-temps conclue sur un score de 9-6 pour les Françaises. Un score qui en disait long sur la manière dont les visiteuses avaient défendu crânement leur peau. Des efforts que la capitaine Iryna Glibko et ses partenaires, en larmes pour la plupart après la fin de cette rencontre chargée en émotion, ont malheureusement payés au prix fort en seconde mi-temps sur le parquet des Docks Océane, où la supériorité des joueuses d'Olivier Krumbholz a sauté aux yeux et sanctionné (18-12) la fébrilité comme la fatigue des Ukrainiennes.Une lourde défaite, certes venue faire oublier la défaite face aux Tchèques côté Bleues, qui met malheureusement un terme aux derniers espoirs de l'Ukraine d'accrocher un billet pour l'Euro alors que l'équipe nationale de handball du pays bercé par le drapeau aux couleurs jaune et bleu est devenue samedi la première depuis l'invasion russe à reprendre la compétition. L'Ukraine, dont le déplacement en Normandie avait été pris en charge par la Fédération française, en aurait pourtant eu grand besoin. La France, première du groupe, sera, elle, bien présente en Slovénie, Macédoine et Monténégro en novembre prochain. Elle le savait depuis un moment. Cette cinquième victoire, samedi (pour une seule défaite), a essentiellement permis aux Bleues de retrouver le chemin de la victoire et de terminer la saison en beauté. Un succès bien anecdotique toutefois, tout comme la défaite des Ukrainiennes sachant ce que traversent ces dernières depuis le 24 février.