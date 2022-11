Euro 2022 (F) : Une victoire face aux Pays-Bas importante pour Darleux, Zaadi et Krumbholz

🏆🤾‍♀️ Euro de Handball (F)

🗨️ Cléopâtre Darleux : "Contentes de terminer comme ça cette première phase"#FRANED pic.twitter.com/LeDkKWuBoP

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 9, 2022

Zaadi : « On les a tenues à 24 buts »



🏆🤾‍♀️ Euro de Handball (F)

🗨️ Grâce Zaadi Deuna : "Il y a eu beaucoup de nervosité, beaucoup de tension"#FRANED pic.twitter.com/umnyuJXIi2

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 9, 2022

Krumbholz : « Une grande victoire, une belle victoire »

L’avis est unanime au sein de l’équipe de France. La défense tricolore a été au rendez-vous à l’occasion de la victoire acquise de haute lutte ce mercredi face aux Pays-Bas. Si le système défensif a répondu présent, Cléopâtre Darleux a été un maillon essentiel et a mis en échec l’attaque néerlandaise, notamment en première période. « On a fait un super match en défense, dans la globalité et surtout dans la combativité. Je trouve qu’on a été fortes mentalement car, en face, les Néerlandaises n’ont pas lâché, a confié la gardienne des Bleues au micro de beIN Sports quelques minutes après la fin de la rencontre. On a eu de temps en temps du déchet aux tirs, elles ont aussi eu de bonnes phases de réussite. On est restées vraiment stables et on a toujours su remettre les deux petits buts d’avance qui faisaient du bien. On a été aussi vaillantes en défense, je suis super contente. » Pour Grâce Zaadi, le plus important reste de finir le Tour Préliminaire invaincues et d’emmener quatre points au Tour Principal.« C’était un tout autre match que les deux précédents. Il y a eu beaucoup de nervosité, beaucoup de tension, a déclaré à beIN Sports l’ancienne joueuse de Metz. Des fois, j’ai senti qu’on avait l’ascendant sauf qu’on a raté des tirs, on les a laissé revenir. Mais, en même temps, on était présentes défensivement. Je trouve qu’en termes de nerfs et de concentration, on a été présentes. » La clé a été de mettre en échec l’attaque néerlandaise, habituée à connaître plus de réussite face au but. « Les Pays-Bas ont l’habitude de marquer en moyenne 30 buts. Là, on les a tenues à 24 buts », a rappelé Grâce Zaadi. Cette dernière a toutefois mis en avant la performance d’Antje Angela Malestein, qui a souvent permis à son équipe de tenir. « On savait que, quand l’équipe des Pays-Bas est en difficulté sur le plan offensif, c’est Malestein qui prend des responsabilités. Elle est bonne à ça, elle tire avec très peu d’angle. C’est là où elle excelle. C’est une très bonne prestation défensive. » Pour leur sélectionneur Olivier Krumbholz, même si les Bleues ont été « beaucoup devant mais pas énormément », ce match a été « tendu ».« On a certainement loupé des situations pour faire le break, notamment quant on était à six contre quatre, a toutefois regretté le patron des Bleues au micro de beIN Sports. On est resté stable et on a été capable de gagner ce match dans les cinq dernières minutes. C’est une grande victoire, une belle victoire. » Mettant en avant la performance de la gardienne néerlandaise Yara ten Holte, Olivier Krumbholz assure que cette dernière « va leur faire beaucoup de bien et beaucoup de mal à tout le monde ». Mais, à l’image de Cléopâtre Darleux et Grâce Zaadi, le sélectionneur national a surtout mis l’accent sur le repos dont les joueuses vont bénéficier, avec trois jours de récupération avant d’entamer le Tour Principal contre le Monténégro le 13 novembre prochain. « On a trois jours de repos, ça va vraiment faire du bien, a ainsi confié la gardienne des Bleus. On a aussi besoin de souffler car ça a été dix jours bien intenses. On est contentes de terminer comme ça cette première phase. » Olivier Krumbholz, quant à lui, assure que ces jours de repos « vont être importants car on a beaucoup, beaucoup tiré sur les organismes ».