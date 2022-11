Euro 2022 (F) : Les Bleues s'imposent face aux Pays-Bas et restent invaincues

Krumbholz a vite relancé Darleux



FIN DU MATCH 🇫🇷 26 - 24 🇳🇱

C'est terminé ! Les BLEUES viennent à bout des Hollandaises après un match d'une extrême intensité 🥵🔥

Bravo aux BLEUES qui terminent le tour préliminaire avec 3 victoires en 3 matchs ✅#BleuetFier pic.twitter.com/2FpERiNtQH

— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) November 9, 2022

Les Bleus ont fini fort

Les Bleues sont toujours invaincues dans l’Euro 2022. Après avoir étrillé la Macédoine du Nord et pris le meilleur sur la Roumanie, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont passé leur véritable premier test dans la compétition face aux Pays-Bas, champion du monde en 2019. Encore une fois, les Tricolores ont pu compter sur une Cléopâtre Darleux souvent infranchissable dans sa cage (14 arrêts à 45% d’efficacité). En effet, les Néerlandaises ont dû attendre quasiment cinq minutes pour débloquer leur compteur par l’intermédiaire d’Antje Angela Malestein (9 buts sur 11 tirs). Pendant ce temps, Pauletta Foppa (4 buts sur 5 tirs) avait donné le ton avant d’être imitée par sa capitaine Estelle Nze Minko (4 buts sur 4 tirs) et Laura Flippes (3 buts sur 4 tirs). Toutefois, le jeu offensif tricolore a montré certaines carences, notamment sur les ailes avec Alicia Toublanc (3 buts sur 6 tirs) et Chloé Valentini (0 buts sur 2 tirs) qui ont été en difficulté au tir face à Yara ten Holte (10 arrêts à 30% d’efficacité). Si les Bleues avaient commencé le match sur un 3-0, elles ont encaissé une série similaire à la fin des dix premières minutes.C’est ce qui a permis aux Pays-Bas de revenir à hauteur. L’équipe de France a alors su trouver les ressources pour reprendre la main mais, à chaque fois, les Néerlandaises ont fait de même. Que ce soit deux ou trois buts d’avance pour les Tricolores, ce n’était jamais un gage de sécurité. Heureusement, Pauletta Foppa et Laura Flippes ont trouvé la faille pour donner deux longueurs d’avance à l’équipe de France au moment de retrouver les vestiaires. A la reprise, comme à son habitude depuis le début de la compétition, Olivier Krumbholz a lancé dans le but Floriane André. Toutefois, cette dernière n’a pas été aussi à son aise que sa coéquipière (3 arrêts à 30% d’efficacité) et a repris place sur le banc pour les 20 dernières minutes de la rencontre. Les Bleues ont toutefois continué à faire la course en tête au tableau d’affichage avec un écart oscillant entre un et trois buts, profitant notamment d’une double supériorité numérique à la 42eme minute. Grâce Zaadi (3 buts sur 6 tirs) et Orlane Kanor (3 buts sur 6 tirs) ont fait le nécessaire pour cela mais les offensives néerlandaises ont fait trop souvent mouche.En conséquence, les joueuses de Per Anders Johannson ont pu revenir à hauteur à l’approche des dix dernières minutes grâce à Dione Housheer (2 buts sur 2 tirs). Un bras de fer qui ne s’est pas éternisé, Océane Sercien-Ugolin (3 buts sur 5 tirs) participant à un 3-0 pour donner autant de longueurs d’avance pour les Tricolores. Malgré deux expulsions temporaires en moins de 90 secondes et des Néerlandaises revenue à un seul but à quatre minutes du buzzer, les Bleues ont fait front. Alicia Toublanc a alors redonné un peu d’air à son équipe, qui a tenu bon lors de trois dernières minutes qui ont vu les défenses prendre le pas sur les attaques. Au bout d’un véritable combat, les Bleues passent avec succès leur examen de passage (26-24) même s’il reste des réglages à faire avant le Tour Principal. Invaincues lors du Tour Préliminaire, les joueuses d’Olivier Krumbholz vont aborder cette deuxième phase de compétition avec quatre points, soit le maximum possible, et sont déjà en position favorable pour une place dans le dernier carré. Pour cela, il leur confirmer leur bonne entame de compétition face au Monténégro, également invaincu, à l’Espagne et à l’Allemagne.