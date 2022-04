Euro 2022 (F) : L'EHF place les Bleues têtes de série pour le tirage au sort

Les Bleues peuvent déjà avoir une idée de ce qui les attend. Brillamment qualifiées pour la phase finale de l’Euro 2022, qui aura lieu du 4 au 20 novembre prochain en Slovénie, Macédoine du Nord et Monténégro, avec cinq victoires pour une seule défaite face à la République tchèque la semaine passée, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont été placées dans le chapeau 1 par la Fédération Européenne de handball. Un statut que les championnes olympiques doivent à leurs bonnes performances lors de cette phase de qualification mais également par leur parcours lors de l’édition 2020, au terme de laquelle elles ont été battues en finale par la Norvège. Les Bleues sont, justement, assurées d’éviter les tenantes du titre, qualifiées d’office pour la compétition, qui prennent également place au sein du premier chapeau. Les deux dernières têtes de série pour cette quinzième édition seront le Danemark et la Pologne.

Quatre équipes déjà placées dans leurs groupes

Si les seize équipes qualifiées ont été réparties dans quatre chapeaux, les trois pays-hôtes savent déjà dans quelle salle ils vont évoluer. En effet, la Slovénie a pris place dans le Groupe B, dont les rencontres auront lieu à Celje. Le Groupe C étant basé à Skopje, la Macédoine du Nord y est déjà versée tout comme le Monténégro prend place dans le Groupe D, installé à Podgorica. Principal hôte de la compétition, avec un groupe du Tour Principal et le dernier carré qui auront lieu à Ljubljana, la Slovénie a eu la possibilité de choisir une autre équipe qualifiée pour la placer d’office dans le Groupe A, également basé dans la capitale slovène. La Hongrie, qui est dans le chapeau 2, a obtenu cet honneur et évitera donc de défier d’entrée un des pays accueillant la compétition. Le tirage au sort, prévu ce jeudi à Ljubljana permettra de composer les groupes et de tracer une partie du tableau, avec les trois premiers de chaque groupe qui se qualifiera pour le Tour Principal.



HANDBALL / EURO 2022 (F)

Compositions des chapeaux pour le tirage au sort



Chapeau 1 : Norvège, France, Danemark, Pologne

Chapeau 2 : Pays-Bas, Monténégro, Hongrie, Suède

Chapeau 3 : Slovénie, Macédoine du Nord, Croatie, Allemagne

Chapeau 4 : Espagne, Roumanie, Serbie, Suisse