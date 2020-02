Euro 2020 (Qualifications) : Deux retours et une absente dans le groupe des Bleues

#EdFF

Krumbholz satisfait de reprendre face à la Croatie

Les 18 joueuses sélectionnées

La reprise a sonné pour les Bleues. Restant sur une contre-performance à l’occasion du Mondial 2019 organisé au Japon avec une élimination dès le Tour Principal et une 13eme place finale, les joueuses d’Olivier Krumbholz sont attendues à la fin du mois de mars pour la deuxième fenêtre des qualifications pour l’Euro 2020 et une double confrontation face à la Croatie, d’abord le 25 mars à Osijek puis le 29 mars à Montbéliard. A cette occasion, le sélectionneur national a convoqué un groupe de 18 joueuses dans lequel deux noms font leur retour. Absentes du dernier Mondial pour cause de maternité, la capitaine Siraba Dembélé et la gardienne Cléopâtre Darleux viennent renforcer un groupe qui reste dans la lancée de la dernière échéance et combine jeunesse et expérience.Si deux noms d’importance font leur retour, il en est un qui est absent de cette liste. Ecartée pendant le Mondial, Camille Ayglon-Saurina reste au ban du groupe France pour ces deux rencontres face à un adversaire de haut niveau. Une opposition relevée qui est du goût d’Olivier Krumbholz. « Ces deux matchs face à la Croatie, l’équipe la plus forte de la poule, arrivent à point nommé, assure le sélectionneur national dans un communiqué de la Fédération Française de handball. C’est bien de jouer une équipe difficile plutôt que de tenter de se rassurer face à une formation plus faible. » Une liste qui pourrait largement préfigurer celle pour les Jeux Olympiques et, au-delà des qualifications pour l’Euro 2020, ces deux matchs seront un début de préparation pour cette échéance. « Il faut tous prendre conscience que faire des matchs moyens entre les grandes échéances nous prépare très mal aux grandes compétitions », assure Olivier Krumbholz. Ses joueuses sont désormais prévenues.Cléopâtre Darleux, Catherine Gabriel, Amandine LeynaudChloé Bouquet, Siraba Dembélé-Pavlovic, Coralie LassourceOrlane Kanor, Estelle Nze MinkoMéline Nocandy, Grâce Zaadi-DeunaAlexandra Lacrabère, Marie-Hélène Sajka, Océane Sercien UgolinPauline Coatanea, Laura FlippesBeatrice Edwige, Pauletta Foppa, Astride N’Gouan