Euro 2020 (F) : Glauser intègre le groupe et remplace Darleux

Darleux encore ménagée si les Bleues sont qualifiées avant la Suède ?



Leynaud qui fait les parades au bon moment, Lacrabère décisive, une fin de match à suspens...

Laura Glauser (27 ans) reprend du service. Abonnée aux tribunes depuis le début de cet Euro 2020 qui se dispute finalement uniquement au Danemark (à l'origine, l'épreuve devait être co-organisée par le Danemark et la Norvège),Glauser, qui intègre du même coup le groupe, remplacera Cléopatre Darleux (31 ans), impériale depuis le début du tournoi, avec notamment ce double arrêt phénoménal au troisième match face aux Danoises, mais, dans la douleur face à l'Espagne (26-25), vice-championne du monde. Sur un tir de l'Espagnole Jennifer Gutierrez après huit minutes de jeu dans cette seconde période (il était prévu que Leynaud dispute la première mi-temps et Glauser la seconde), la gardienne de Brest, auteur d'un seul arrêt auparavant (sur six tirs) a reçu le ballon en pleine tête au point de rester à terre et de mettre de longues secondes avant de recouvrer ses esprits, mais pas pour autant de reprendre sa place dans le but français.dans son intégralité (28 arrêts à 29%) sous les yeux de Darleux, quelque peu groggy. La native de Mulhouse va mieux, et son état n'inspire pas d'inquiétude particulière. Toutefois,, comme il y a deux ans. En cas de nouveau succès, vendredi soir, les tenantes du titre seraient en effet déjà assurées de disputer les demi-finales, et ce avant même leur ultime sortie du tour principal, mardi prochain contre la Suède. Une rencontre que pourrait suivre de nouveau Darleux depuis le banc si elle ne constitue aucun enjeu pour les Bleues.