, ce vendredi matin, jour de première sortie pour les Bleus dans l'Euro 2020 au Danemark, face au Monténégro (18h15). A l'origine, Olivier Krumbholz, comme l'exige le règlement, devait dévoiler jeudi la liste des seize joueuses appelées à débuter le tournoi. Une liste elle-même issue du groupe de 20 dressé par le sélectionneur français et qui s'était envolé lundi pour le Danemark depuis Paris. Mais jeudi soir, Krumbholz ne savait pas encore qui serait le deuxième pivot aux côtés de Béatrice Edwige. Pauletta Foppa était fortement pressentie pour occuper ce rôle, avant de recevoir un coup au visage et de devenir du même coup très incertaine pour les premiers matchs au programme des tenantes du titre (contre le Monténégro vendredi, la Slovénie dimanche et le Danemark mardi). MJeudi, il se murmurait de la même façon qu', sans pour autant éluder la possibilité qu'aucune des deux jeunes femmes soit du groupe qui entamera l'épreuve. Pour le reste, pas de surprise, notamment au poste de gardien. Comme attendu,plutôt que sur Laura Glauser, réserviste. Blandine Dancette, absente de l'équipe depuis un an, suivra le début du tournoi depuis les tribunes elle aussi. Contrairement àEn revanche, on pouvait s'attendre à ce qu'Orlane Kanor soit de la partie. Ce ne sera pas le cas, le Lorrain ayant préféré Kalidiatou Niakaté et Estelle Nze Minko à la Messine sacrée championne d'Europe avec la France il y a deux ans.Gardiennes : Cléopâtre Darleux, Amandine LeynaudAilières gauche : Siraba Dembélé-Pavlovic, Coralie Lassource, Chloé ValentiniArrières gauche : Kalidiatou Niakaté, Estelle Nze MinkoDemi-centres : Méline Nocandy, Grâce Zaadi DeunaArrières droite : Aïssatou Kouyaté, Alexandra Lacrabère, Océane Sercien UgolinAilières droite : Pauline Coatanea, Laura FlippesPivot : Béatrice Edwige et Pauletta Foppa