Euro 2020 (F) : Darleux de retour

42% d’arrêts pour Darleux

HANDBALL / EURO 2020 (F)

Du 3 au 20 décembre au Danemark

Tour Principal

Groupe I (à Herning)

2- France 7 (+5)

Jeudi 10 décembre 2020

France

Vendredi 11 décembre 2020

France

Dimanche 13 décembre 2020

Mardi 15 décembre 2020

France

Plus de peur que de mal pour Cléopâtre Darleux !La joueuse de Brest, âgée de 31 ans, avait été laissée au repos pour le choc contre la Russie vendredi dernier (28-28), après avoir reçu un ballon dans le visage la veille lors de la victoire face à l’Espagne (26-25). Le visage, une partie forcément sensible pour Cléopâtre Darleux, qui avait failli perdre la vue en 2011, suite à un abcès de la cornée à cause d’une bactérie dans sa lentille. Mais il ne s’agit plus que d’un mauvais souvenir pour la gardienne, n°2 dans la hiérarchie française derrière l’indéboulonnable Amandine Leynaud.Depuis le début de l’Euro, Darleux a disputé quatre matchs (quatre victoires), pour 42% d’arrêts (15 tirs sur 36). Elle avait même arrêté les trois tirs auxquels elle avait dû faire face lorsqu’elle entrée en jeu face au Danemark (victoire 23-20).Les Françaises seront qualifiées pour les demi-finales (contre la Norvège ou la Croatie ou l’Allemagne) si elles ne perdent pas contre la Suède ou si elles perdent mais que le Danemark ne perd pas contre la Russie. Tenantes du titre, les filles d’Olivier Krumbholtz ont bien l’intention de soulever de nouveau le trophée dimanche prochain à Herning. A commencer par Cléopâtre Darleux, qui n’était pas là en 2018, lors du sacre à l’Accor Arena contre la Russie.Danemark 6Monténégro 2 >>> ELIMINEEspagne 1 >>> ELIMINEESuède 1 >>> ELIMINEEMonténégro -: 23-24- Espagne : 26-25- Russie : 28-28- Suède : 24-22- Suède : 31-25- Espagne : 34-24Monténégro - Espagne- SuèdeDanemark - Russie