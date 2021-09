Bleues : Opérée, Coatanéa est remplacée par Granier

Hospitalisée dans la nuit de mercredi à jeudi, Pauline Coatanéa a dû subir une opération chirurgicale bénigne.

L'intervention s'est bien passée et Pauline se porte bien. Elle sera éloignée des terrains quelques semaines.



Bon courage et à très vite Popo ! 😊@LBE_Officiel pic.twitter.com/IayqFupPmB

Seulement six championnes olympiques dans le groupe

Pauline Coatanéa ne disputera pas les matchs contre la République tchèque (le 6 octobre à Besançon) et en Ukraine (le 10 à Soumy) pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2022. L'ailière droite de 28 ans, sacrée championne olympique avec l'équipe de France féminine de handball le mois dernier, est contrainte de déclarer forfait pour le rassemblement des Bleues, en raison d'une opération chirurgicale. "", a fait savoir son club de Brest. Le sélectionneur Olivier Krumbholz a décidé, pour la remplacer, de faire appel à la Bisontine de 22 ans Lucie Granier. Habituée des équipes de France jeunes entre 2015 et 2018, la joueuse formée à Plan-de-Cuques aura donc l'occasion de porter pour la première fois le maillot bleu chez les A.Pour ces deux rencontres, Olivier Krumbholz a choisi de ne sélectionner « que » sept championnes olympiques (six suite au forfait de Coatanéa) et de laisser les autres au repos., et elles sont rejointes par les habituées Laura Glauser, Catherine Gabriel et Tamara Horacek, et par dix joueuses n’ayant encore jamais porté le maillot bleu en match officiel : Alicia Toublanc, Claire Vautier, Floriane André, Emma Jacques, Clarisse Mairot, Adja Ouattara, Déborah Kpodar, Oriane Ondono, Orlane Ahanda et Perrine Petiot.