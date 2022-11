Bleues : Krumbholz reste sur sa faim, Nze Minko satisfaite du résultat

FIN DU MATCH 🇫🇷 24 - 14 🇲🇰

C'est terminé dans ce 1er match du groupe C et les BLEUES démarrent parfaitement cet EURO avec une victoire ! ⚡

Prochain rendez-vous pour la France : Lundi à 20h30 face à la Roumanie 🇷🇴⚡🇫🇷 pic.twitter.com/XYGyj1Vapq

— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) November 5, 2022

Nze Minko : « Il y a des choses à améliorer »

Olivier Krumbholz reste un peu sur sa faim. Alors que les Bleues ont nettement dominé la Macédoine du Nord pour leur entrée en lice dans l’Euro 2022, leur sélectionneur a vu « un match un peu crispant » même si ça reste « une bonne entrée en matière ». Au vu du scenario de la rencontre, le staff tricolore a pu impliquer tout son groupe dès le premier match. « J’ai fait tourner, il y a eu des choses très intéressantes en deuxième période, où on a su rester solide, a déclaré Olivier Krumbholz dans un communiqué de la FFHB. En défense, on a eu deux bonnes gardiennes de but, on a été très solide et fait très peu de fautes individuelles. C’est de bon augure pour la suite, même si on a un peu tâtonné en attaque placée. » Néanmoins, tout n’a pas été positif aux yeux du patron des Bleues, qui a pointé du doigt « trop d’hésitations » et qui appelle ses joueuses à « se libérer ». Face à la Roumanie et aux Pays-Bas pour conclure la première phase de compétition, il leur faudra « être meilleur que ça en attaque ».Estelle Nze Minko ne l’a pas caché, « ça peut être délicat de rentrer dans une compétition », notamment quand on affronte le pays-hôte. Toutefois la capitaine des Bleues a assuré au micro de beIN Sports être « contente d’être entrée dans la compétition de cette manière ». « Il y a des choses à améliorer mais comme après tous les matchs finalement. Je pense que, dans l’ensemble, on fait un match très sérieux, solide en défense, a ajouté la demi-centre tricolore. Je suis contente du visage qu’on a montré et de la manière dont on est entrées dans la compétition. » Ne cachant pas avoir eu des difficultés en attaque face à une gardienne macédonienne « qui a été très bonne », Estelle Nze Minko a affirmé avoir « la sensation après le match qu’on a réussi à se créer des opportunités ». Toutefois, lors des prochains matchs du Tour Préliminaire et du Tour Principal, la clé sera de « finaliser » les actions offensives. Sans ça, l’objectif dernier carré sera difficile à atteindre.