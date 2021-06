Tombeurs des Bleuets, les Pays-Bas ont échoué aux portes de la finale de cet Euro Espoirs, ce jeudi, contre une formation allemande plus réaliste (2-1). Tout s'est décidé en début de match, avec une pression très forte de l'Allemagne d'entrée de jeu. Florian Wirtz s'est offert un doublé en quelques minutes pour faire le break rapidement (1e, 8e). Le score aurait pu être plus lourd à la pause tant les vagues se sont succédées dans la défense néerlandaise. Il a fallu attendre la seconde période pour voir les Pays-Bas se révolter. Schuurs a réduit le score (67e) et Boadu a bien cru égaliser à cinq minutes de la fin, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu (85e).

Le Portugal fait tomber l'Espagne

Un peu plus tôt dans la soirée, c'est le Portugal qui avait composté son ticket dans un derby ibérique contre l'Espagne (1-0). Malgré une bonne prestation d'ensemble, la Rojita, qui a tenu le ballon, n'a pas réussi à convertir ses opportunités. La faute à un manque de réussite, à l'image de Cucurella, qui a touché du bois. Le Portugal a finalement été récompensé de sa ténacité en trouvant l'ouverture en fin de match sur un but contre son camp de Cuenca (80e). Il disputera ainsi la troisième finale de son histoire. Pour la Rojita, c'est un petit coup d'arrêt.