C'est sur un petit air de revanche que l'équipe de France Espoirs et la Serbie se retrouvaient, ce jeudi. Il y a huit mois, au cœur de l'automne, la formation de Sylvain Ripoll avait signé un succès éclatant contre ce concurrent direct dans cette campagne de qualification (3-0). Les Bleuets ont remis le couvert. Avec réussite, et une certaine maîtrise, puisque les Espoirs ont récolté une nouvelle victoire sur le score de 2 à 0.

Une soirée tranquille pour les Bleuets

Ce sont deux joueurs de l'OGC Nice qui ont permis à la France de matérialiser sa nette domination territoriale. Thuram a débloqué la situation avant la mi-temps (1-0, 42e), avant que Gouiri ne fasse le break au retour des vestiaires (2-0, 60e). Le score n'a plus évolué mais il suffisait au bonheur des Bleuets. Ce résultat leur permet de consolider leur première place devant l'Ukraine dans leur poule, tout en prenant leurs distances avec leur adversaire du soir. La sélection tricolore a quasiment composté son ticket pour l'Euro.