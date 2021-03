Euro Espoirs - Badiashile : "Cet Euro sera compliqué"

L'Euro Espoirs 2021 débute dès jeudi pour les Bleuets, face au Danemark (21 heures). Les joueurs de Sylvain Ripoll sont entourés par une forte attente pour la compétition alors que la sélection tricolore n'a plus remporté le tournoi depuis 1988. Dans un entretien accordé à l'AFP, Benoît Badiashile a affirmé qu'il avait le désir de triompher : "Forcément, oui ! On a beaucoup d'ambition. On a une très belle génération. Beaucoup pensent qu'on est favoris. Mais cet Euro sera compliqué", a jugé le défenseur central de l'AS Monaco, âgé de 19 ans.

Objectif carton plein pour les Bleuets dans la phase de poules

Positionnée dans le groupe C avec le Danemark, la Russie et l'Islande, la France aspire dans un premier temps à obtenir un billet pour la phase finale, qui se déroulera du 31 mai au 6 juin. Pour cela, il faudra qu'elle termine, au moins, à la seconde place de son groupe. "On espère simplement remporter tous les matchs et nous qualifier", a-t-il indiqué. Focalisé sur la compétition, le natif de Limoges ne sera perturbé par l’intervalle entre la phase de poules, qui s'achèvera le 31 mars pour la France, et une éventuelle phase finale. "Non ! Ce sont les Championnats d'Europe ! On oublie tout le reste. Chaque match sera une grande échéance. On sera concentré", a-t-il prévenu.