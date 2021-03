Euro Espoirs 2021 : Une affiche Pays-Bas-France en quarts de finale

😍🏆 Your #U21EURO Final Eight confirmed 🏆😍



Quarter-finals will be played on 31 May.

La sélection tricolore dirigée par Sylvain Ripoll verra bien les quarts de finale de l'Euro Espoirs, le 31 mai prochain. À la faveur de son succès obtenu contre l'Islande, ce mercredi soir (0-2) , grâce à des réalisations de Mattéo Guendouzi et Odsonne Edouard, la formation française a gagné le droit de poursuivre sa route dans le tournoi, et peut envisager d'aller plus loin.Deuxième du groupe C derrière un Danemark qui a réalisé un carton plein avec trois victoires en trois matchs, la France (6 points) croisera avec le groupe A, dont les Pays-Bas (première position) et l'Allemagne (seconde) sont sortis.En effet, les partenaires de Sven Botman ont inscrit 8 buts en phase de groupes, dont un carton autoritaire face à la Hongrie, mardi soir (1-6). Une éventuelle demi-finale se déroulerait le 3 juin face au vainqueur du quart Danemark - Allemagne. La finale est elle prévue le 6 juin prochain, en Slovénie.: Pays-Bas-France , Danemark-Allemagne ; Espagne - Croatie , Portugal - Italie.