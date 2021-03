Euro Espoirs 2021 : Ripoll évoque la blessure de Tchouaméni

"L'impact est assez violent"



Nos Bleuets sont qualifiés pour les quarts de finale de l’Euro Espoirs après leur victoire contre l’Islande (2-0) 🙌



Rendez-vous le 31 mai ! #FiersdetreBleus 🇫🇷 pic.twitter.com/ILS3dINqLn

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 31, 2021

Titulaire avec les Bleuets lors de la rencontre face à l'Islande (2-0) , ce mercredi lors de l'Euro Espoirs, Aurélien Tchouaméni n'aura pas eu une présence ample sur le terrain lors du succès de la formation dirigée par Sylvain Ripoll. Et pour cause, le milieu de terrain a dû céder sa place à la 19ème minute de jeu en raison d'une douleur au niveau de la cheville droite suite à une semelle de Finnsson.Remplacé par Boubakary Soumaré, Tchouaméni doit passer des examens dans les prochaines 48 heures et était de toute manière suspendu contre Metz, ce samedi en Ligue 1 (13 heures). Ripoll a lui exprimé son sentiment sur la blessure du natif de Rouen.a indiqué le coach des Espoirs en conférence de presse.Pour rappel, la sélection tricolore affrontera les Pays-Bas, le 31 mai prochain , dans l'optique des quarts de finale de la compétition.