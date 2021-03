Euro Espoirs 2021 : Les compos de Russie - France

Tout n'est pas perdu, loin de là. Mais la défaite concédée par les Bleuets de Sylvain Ripoll mercredi contre le Danemark (0-1) a mis une sérieuse pression sur le groupe tricolore. Pour espérer disputer les quarts de final du prochain Euro Espoirs, prévus à partir du 31 mai prochain, les Bleuets n'ont presque plus droit à l'erreur. Ce dimanche contre la Russie (21h), seule la victoire sera belle.



Un succès à viser absolument, d'autant que même un nul pourrait être synonyme de sortie de route irrattrapable. Conscient du danger, Wesley Fofana a résumé l'état d'esprit des troupes tricolores dans les colonnes de L’Équipe : "On doit tout faire pour gagner. On n'a plus le choix." Pour ce faire, Sylvain Ripoll effectue quelques changements.

Retour de Dagba

A commencer par la titularisation de Colin Dagba, de retour de suspension. Le défenseur est aligné aux côtés de Koundé, Konaté et Truffert. A la récupération, Tchouaméni et Soumaté sont associés. Devant, une ligne de trois composée d'Ikoné, Faivre et Gouiri, tandis qu'Edouard évoluera seul en pointe.



La composition de la Russie : Maksimenko - Maslov, Diveyev, Evgenyev, Tiknizyan - Makarov, Oblyakov, Zakharian - Glebov - Lesovoy, Chalov



La composition des Bleuets : Lafont - Dagba, Koundé, Konaté, Truffert - Tchouaméni, Soumaré, Ikoné - Faivre, Edouard, Gouiri