Euro Espoirs 2021 : Les Bleuets tombent d'entrée contre le Danemark

Au vu du casting retenu par Sylvain Ripoll, l'équipe de France U21 abordait ce championnat d'Europe avec de légitimes ambitions. Elle boucle pourtant son premier match avec une grande désillusion, battue d'entrée de jeu par le Danemark (0-1), un adversaire de taille dans cette catégorie d'âge. Trop timides dans leur expression collective, les Bleuets ont manqué d'imagination sur le plan offensif avant de tomber dans le piège tendu par les Danois en seconde période

Des Bleuets impuissants

Le premier acte a été verrouillé. Malgré la présence de Camavinga avec Kamara et Guendouzi au milieu, les Bleuets n'ont pas vraiment pu imposer leur loi dans cette zone du terrain. Très disputé, le rapport de force aurait pu tourner en faveur du Danemark mais Larsen a vu le cadre se dérober sur son coup de tête (20eme). Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour la rencontre s'embrase.

Les Bleuets ont eu la possession du ballon mais n'ont pas su concrétiser. Prochain match de l'Euro Espoirs dimanche face à la Russie (21H00) #FRADAN

En difficulté face au bloc danois, les Tricolores ont tenté de prendre leur chance de loin, à l'instar de Kamara (60eme) ou encore Gouiri (74eme). Mais cette dernière tentative du Niçois était le premier tir cadré côté français, à un quart d'heure de la fin, comme pour symboliser l'impuissance des Bleuets... D'autant que dans la foulée, le Danemark a trouvé l'ouverture. Dreyer, bien lancé en profondeur par Larsen, a exploité une erreur de Badiashile avant de marquer dans le but vide après avoir effacé Lafont (0-1, 75eme). Les Bleuets n'ont pas refait surface, malgré une dernière opportunité pour Gouiri, attaquant français le plus remuant (82eme). La bande à Ripoll n'a déjà plus de marge, avant son 2eme match contre la Russie ce dimanche (21h00).