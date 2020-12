Un tournoi qui se disputera en deux phases

Le tirage au sort de l'EURO Espoirs 2021 vient d'être effectué ! 🇫🇷🇷🇺🇮🇸🇩🇰

L'EURO se déroulera en Hongrie et Slovénie et aura un format unique :

1️⃣- Phase de groupes du 24 au 31 mars 2021

2️⃣- Phase à élimination directe du 31 mai au 6 juin pic.twitter.com/Oret55w1iu



Le 16 novembre dernier, l'équipe de France espoirs avait su disposer de la Suisse lors du dernier match de son groupe (3-1) afin de valider sa première place dans l'optique de l'Euro Espoirs 2021. Et le tirage a livré son verdict, ce jeudi pour les Bleuets. Les joueurs dirigés par Sylvain Ripoll seront dans le groupe C, en compagnie de la Russie, du Danemark et de l’Islande.Pour rappel, la compétition se déroulera en Hongrie et en Slovénie, en deux phases. Dans un premier temps, la phase de poules est programmée du 24 au 31 mars 2021 (les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés) et par la suite, c'est la phase finale qui est prévue du 31 mai au 6 juin 2021. Le tirage complet est le suivant :Groupe A : Hongrie, Allemagne, Roumanie, Pays-BasGroupe B : Slovénie, Espagne, République Tchèque, ItalieGroupe C : Russie, Islande,, DanemarkGroupe D : Portugal, Croatie, Angleterre, SuisseDans des propos accordés à L'Equipe, Sylvain Ripoll a livré sa réaction suite au tirage. "