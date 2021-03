Euro Espoirs 2021 : Dagba veut gagner la deuxième finale face à l'Islande

"On n'est pas les rois du monde"

Les débuts de l'équipe de France dans l'Euro Espoirs ont connu un premier accroc, face au Danemark, avec une défaite surprenante (0-1). Fort heureusement, la sélection de Sylvain Ripoll a su rectifier le tir dimanche contre la Russie en s'imposant (2-0) avec deux penalties transformés par Odsonne Edouard (15e) et Jonathan Ikoné (24e). Alors, désormais, l'objectif des Bleuets est bien de gagner contre une Islande battue à deux reprises dans le tournoi (6-1 en cumulé face à la Russie et au Danemark).Un succès, c'est ce que désire Colin Dagba. Suspendu pour le premier match face au Danemark, le latéral du PSG a été titularisé face à la Russie et ce mardi, en conférence de presse, il a salué la réaction des troupes, dimanche. "On était dos au mur, on savait que l’on devait remporter les deux rencontres suivantes, comme deux finales., a-t-il indiqué.Avant le début de la compétition, la France était considérée comme une favorite claire à la victoire finale mais le couac face au Danemark a été un rappel salutaire, d'après le latéral.Même si notre groupe n’est pas forcément le plus compliqué, elles ne sont pas là par hasard. Pour gagner des matches, il ne suffit pas d’avoir des joueurs de qualité ou qui jouent la Ligue des Champions. Même si notre équipe est meilleure sur 'le papier', il faut se bouger et montrer nos qualités sur le terrain", a glissé le natif de Béthune. Ne reste plus qu'à montrer cela dès mercredi afin de se qualifier pour les quarts de finale de cet Euro Espoirs, le 31 mai prochain.