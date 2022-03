Bleuets : Les Espoirs tricolores sans briller

L'équipe de France n'a pas manqué l'occasion de conforter la première place de son groupe dans sa campagne de qualification pour l'Euro 2023. Il n'y avait guère de suspense lors de cette rencontre face aux Îles Féroé. Les hommes de Sylvain Ripoll se devaient d'être sérieux pour assurer un succès logique et tenir leur rang. C'est ce qu'ils ont fait, à défaut d'être brillants.

Camavinga, le détonateur

Les Bleuets n'ont inscrit que deux petits buts lors de cette rencontre. Le premier a été l’œuvre d'Eduardo Camavinga, auteur d'une frappe parfaite suite à un bel enchaînement technique pour avoir un angle de tir (1-0, 23e). Le second a été inscrit en toute fin de match sur un "csc" d'Aki Johannesen, sous pression suite à un centre au cordeau de Georginio Rutter (2-0, 82e). Avant et après cela, les Bleuets ont dominé leur sujet, mais ils ont aussi manqué de réalisme dans le dernier geste. Qu'importe, le contrat est rempli.