Espoirs: Bamba forfait pour la suite de l'Euro

Coup dur pour l’équipe de France espoirs et son sélectionneur Sylvain Ripoll. Jonathan Bamba, sorti sur blessure mardi soir lors du match remporté par les Bleuets contre l’Angleterre (2-1), a passé des examens complémentaires ce matin. Et selon la FFF, "les résultats ont révélé une lésion ligamentaire de la cheville, sans fracture". L’attaquant lillois est donc forfait pour la suite de l’Euro U21, qui se déroule en Italie et à Saint-Marin jusqu’au 30 juin prochain.

