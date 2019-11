Qualifs Euro 2021 : La France s'en sort contre la Géorgie

Edouard enfile le costume de sauveur



Nos Espoirs s'imposent 3-2 face à la Géorgie ! 🇫🇷

▪ Doublé de Jeff Reine-Adélaïde

▪ 10ème but en 5 matchs pour Odsonne Edouard

▪ 1ère place du groupe de qualif' pour l'EURO 2021

▪ 3 matchs

▪ 3 victoires

▪ 13 buts marqués

▪ 5 buts encaissés pic.twitter.com/bnkzAWmUMe

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2019







Dans la douleur, les Bleuets continuent leur sans-faute dans ces qualifications à l'Euro 2021.Pourtant, et comme souvent, la bande à Sylvain Ripoll avait idéalement débuté sa rencontre mais a péché défensivement. En effet, sur un corner où Dan-Axel Zagadou a trouvé le poteau, c'est Jeff Reine-Adélaïde qui a ouvert le score sur un service de Boubacar Kamara (14eme).Pour autant, après le doublé de leur capitaine, les Bleuets se sont fait surprendre en quelques minutes, alors que Jean-Ricner Bellegarde avait eu une balle de 3-0 juste avant.Coup sur coup, Giorgi Kokhreidze (58eme), sur une mauvaise passe en retrait de Kamara, et Khvicha Kvaratskhelia (60eme), tout juste entré, ont permis à la Géorgie de revenir au score à l'heure de jeu. Sonnée mais pas dans les cordes, l'équipe de France Espoirs a réussi à inverser la tendance peu avant la fin du temps réglementaire. Sur un corner, Zagadou, très intéressant dans le jeu aérien ce vendredi, a obtenu un penalty suite à une faute sur lui.Avec ce succès dans la douleur, les coéquipiers d'Edouardo Camavinga, tout juste naturalisé et déjà titulaire, empochent un 3eme succès en autant de matchs dans ces qualifications à l'Euro 2021.