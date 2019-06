Pour le sélectionneur anglais, "le football est injuste"

Les Bleuets reviennent de loin. Pour leur première apparition à l’Euro espoirs depuis 2006, les hommes de Sylvain Ripoll ont renversé l’Angleterre en six minutes mardi soir à Cesena (2-1), grâce à des buts de Jonathan Ikoné (89e) et Aaron Wan-Bissaka contre son camp (90e+5), face à des adversaires en infériorité numérique durant la dernière demi-heure.

"L’expulsion (d’Hamza Choudhury, ndlr) aura été notre plus gros problème, a ensuite réagi Aidy Boothroyd, le sélectionneur des U21 anglais, sur Sky Sports. Malgré tout le courage et la combativité de cette équipe, ça faisait vraiment trop. Après tout ce qu’il s’est passé, je pense qu’un match nul aurait été plus juste, mais le football est injuste, n’est-ce pas ?"