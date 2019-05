Treize ans après leur dernière participation, conclue par une demi-finale pour Jérémy Toulalan et ses coéquipiers au Portugal, les Bleuets s’apprêtent à retrouver dans quelques jours l’Euro, du 16 au 30 juin en Italie et à Saint-Marin (à suivre sur beIN SPORTS). Et comme c’était à craindre, ils devront se passer de leur capitaine, Abdou Diallo (Dortmund), ce qu'a confirmé son sélectionneur mercredi.

La liste de nos Espoirs qui disputeront l'EURO en Italie à partir du 18 juin ! 👊🇫🇷 pic.twitter.com/S20xJumt4j — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 22, 2019

"Abdou m’a informé il y a une quinzaine de jours qu’il avait programmé une intervention chirurgicale non liée au sportif, qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. Cette intervention nécessite derrière une vingtaine de jours de repos, ce qui nous amène à peu près autour de la mi-juin. J’ai estimé que cette situation n’était pas possible, pas envisageable avec ce qui nous attend, et cette compétition internationale qui sera d’un très haut niveau", a lâché Sylvain Ripoll en conférence de presse.

"On va passer un mois ensemble, il faut un maximum d’enthousiasme et d’unité de groupe."

L’ancien coach lorientais a voulu "construire un groupe qui sera totalement investi et qui a envie de construire son histoire. On va passer un mois ensemble, il faut un maximum d’enthousiasme et d’unité de groupe." Un groupe que ne retrouvent pas le Marseillais Maxime Lopez et le Niçois Allan Saint-Maximin, retenus dans une liste de suppléants, mais que vont découvrir deux petits nouveaux, le Parisien Colin Dagba et le Strasbourgeois Anthony Caci. Les Tricolores, qui évolueront dans le groupe C, affronteront l’Angleterre (18 juin), la Croatie (21 juin) et la Roumanie (24 juin). Les vainqueurs des trois groupes sont qualifiés pour les demi-finales, et pour les Jeux Olympiques 2020, tout comme le meilleur deuxième.