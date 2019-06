L'Espagne en demies, l'Italie en sursis

Grâce à son large succès face à la Pologne (5-0), validé ce samedi lors de son ultime match de groupe de l'Euro U21, l'Espagne a validé son billet pour les demi-finales.

Des buts de Fornals (17e), Oyarzabal (35e), Ruiz (39e), Ceballos (71e) et Mayoral (90e) ont permis aux Espoirs espagnols de terminer premiers de la poule A.

Dans le même temps, l'Italie a infligé à la Belgique une troisième défaite en autant de rencontres dans cet Euro (3-1), et passe devant la Pologne pour prendre la 2e place. Les Transalpins devront attendre les résultats des deux autres groupes pour savoir si eux aussi pourront jouer les demies. La Pologne et la Belgique sont éliminées.

