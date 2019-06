Les Bleuets renversent l'Angleterre

L'équipe de France s'est imposée sur le fil pour son premier match à l'Euro espoirs en Italie. Les Bleuets ont gagné contre l'Angleterre (1-2), ce mardi soir à Cesena. Foden a ouvert la marque (54e).

Les joueurs de Sylvain Ripoll ont joué une demi-heure à 11 contre 10 et ont raté deux penaltys par les Lyonnais Dembélé et Aouar. Finalement, Ikoné (89e) et Wan-Bissaka contre son camp (90e+5) ont tout bouleversé dans une fin de rencontre irrespirable.

Les Tricolores remplissent leur contrat et se retrouvent deuxièmes du groupe C derrière la Roumanie, vainqueur de la Croatie un peu plus tôt (4-1).