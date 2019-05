Les Bleuets ont de la réserve

Cela passe un peu inaperçu puisque la France célèbre toujours le titre de champion du monde 2018 acquis en Russie, mais les Bleuets sont très forts. Les jeunes de de Sylvain Ripoll avaient assuré leur qualification pour l’Euro U21 vendredi dernier, à la faveur d’une victoire en Bulgarie (0-1). Ils ont enchaîné un 9e succès en autant de journées des éliminatoires lors de la venue du Luxembourg (2-0), mardi à Strasbourg. Le sélectionneur avait changé la moitié de son équipe et il ne regrettera pas ses choix.

Certes, il y avait une formation bien faible en face, mais Houssem Aouar a réalisé un vrai récital. Le milieu lyonnais n’a pas seulement ouvert le score à l’heure de jeu (60e), il a été impressionnant dans le jeu durant toute la partie. Sa vista et son intelligence de jeu ont porté ces Tricolores et il est également à l’initiative du second but, inscrit en fin de match par Jonathan Bamba (88e). Cette belle performance lui fera du bien après son début de saison raté à l’OL.

Il y a d'autres satisfactions sur cette rencontre à La Meinau. Olivier Ntcham, joueur du Celtic, a été impressionnant dans l’entrejeu, alors que Marcus Coco a fait mal par ses provocations ballon au pied. "On a une très bonne équipe, on essaie de copier sur les A", a clamé Kelvin Amian après la rencontre sur Canal+ Sport. Charge aux Bleuets de compléter leur sans-faute dans un mois contre la Slovénie. Et pourquoi pas gagner l’Euro en juin 2019.