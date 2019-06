Le onze des Bleuets contre l'Angleterre

L'équipe de France entame son Euro espoirs ce mardi avec un choc contre l'Allemagne en Italie. Après 13 ans d'absence dans la compétitions, les Bleuets jouent déjà gros dans le groupe C puisqu'il faut terminer premier de poule ou meilleur deuxième pour atteindre les demi-finales.

Sylvain Ripoll aligne la composition attendue avec avec notamment les Lyonnais Aouar et Tousart (capitaine) associés à Reine-Adélaïde au milieu. Dembélé occupe la pointe de l'attaque avec les Lillois Ikoné et Bamba sur les ailes. En défense, Ballo-Touré et Dagba entourent une charnière centrale Konaté-Upamecano. Bernardoni garde la cage tricolore.