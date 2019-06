Euro Espoirs : Moussa Dembélé, rebond attendu

Ces petits Bleus succèderont-ils à leurs aînées de 1988, seuls vainqueurs d’un championnat d’Europe Espoirs en faveurs de l’Equipe de France ? A l’époque, les représentants tricolores se nomment Eric Cantona, Laurent Blanc, Franck Sauzée ou le regretté Stéphane Paille. Plus de 20 ans plus tard, Sylvain Ripoll a décidé de confier à Moussa Dembélé et Houssem Aouar (OL), Matthéo Gendouzi (Arsenal) ou Jonathan Ikoné (Lille) le soin de remettre la jeunesse française sur le devant de la scène continentale.

Après deux ans d’exil en Ecosse du côté du Celtic FC, Moussa Dembélé a vu son nom revenir au premier plan cette saison chez les Gones. Un pari réussi pour lui mais aussi pour Jean-Michel Aulas, qui n’a pas hésité l’été dernier à rapatrier le natif de Pontoise dans l’hexagone contre 22 M€. Une somme en adéquation avec ce qu’avait montré le Français à Glasgow (51 buts et 18 passes décisives en 94 matchs) mais tout de même conséquente pour un joueur inaguerri au très haut niveau européen.

Oublier le banc lyonnais

Un an plus tard, l’avant-centre de 22 ans a levé les doutes. Et plutôt bien rempli son contrat, signant 15 buts en 33 matchs de Ligue 1. Un ratio très honnête pour un premier exercice dans l’élite, dans une formation qui a alterné, à l'image de l'attaquant, les bons comme les mauvais passages. Sauf que Dembélé a conclu sa campagne sur le banc de touche, laissant sa place de numéro 9 à Memphis Depay dans le 4-2-3-1 de Bruno Genesio. Une fin de parcours moribonde pour un joueur pas habitué à jouer les utilités depuis le début de sa carrière professionnelle.

Pur renard des surfaces, l’homme aux 12 réalisations en 22 sélections chez les Espoirs doit remettre la machine en route avant de partir en vacances. Son été loin des terrains ne devrait pas être trop animé puisqu’il ne fait pas vraiment parti de la liste des hommes dont l’Olympique Lyonnais entend se séparer lors du Mercato. Bien au contraire. Avec son partenaire de club Houssem Aouar, Moussa Dembélé aura l’opportunité de refaire parler de lui avant d’entamer une deuxième saison à l’OL sous les ordres de son nouveau coach, Sylvinho. Si elle peut être précédée d’un titre européen, ce sera encore mieux.

Suivre @NicolasSarnak