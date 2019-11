Espoirs : Un de chute pour les Bleuets

Tout était très tranquille en Suisse, c'était même parfait pour les Bleuets. Trop neutre, au final. Les Espoirs ont connu leur premier vrai impair depuis la prise de fonctions de Sylvain Ripoll sur le banc, avec une défaite en Suisse (3-1) lors du choc de la quatrième journée des éliminatoires de l'Euro 2021. Tout était donc parti, pourtant, à la perfection avec un penalty d'Edouard au coeur de la première période (19e).



La maîtrise était saisissante, surtout inquiétante pour les Suisses qui refusaient le jeu dès les premières minutes et ne reprenaient pas vraiment leurs esprits après l'ouverture du score. Et puis, à la 44e minute, tout a basculé. Jérémy Guillemenot a égalisé à la retombée d'un ballon anodin, sur un coup franc (1-1, 44e). Dans la foulée, sur un contre assassin (et surtout très mal géré par la défense française), Andi Zeqiri a doublé la mise (2-1, 45e+1). Ce même Zeqiri a porté le coup de grâce quasiment dès le retour des vestiaires (3-1, 53e).



Un triple coup de massue qui a complètement achevé les Bleuets, K.O. debout et incapables de revenir de quoi que ce soit. Ripoll ne peut que tenter de digérer « une énorme déception ». « On maîtrise 35 minutes, tout bascule en 10 minutes. Il faut qu'on apprenne à être constants et réguliers, c'est un problème. On doit pouvoir traverser des périodes de moins bien sans être sanctionnés, on ne peut pas continuer à être fragiles comme ça. » La qualification pour l'Euro 2021 est à ce prix, puisque seuls les premiers de groupe seront directement qualifiés. Sinon, il faudra espérer finir parmi les meilleurs deuxièmes. Et désormais, c'est bien la Suisse qui est à 12 points sur 12 possibles.