Espoirs: Lopez titulaire contre le Danemark

L'équipe de France espoirs défie le Danemark, ce dimanche en match de préparation à l'Euro. Trois jours après le nul obtenu en Allemagne (2-2), Sylvain Ripoll opère pas moins de huit changements dans sa composition d'équipe.

Saint-Maximin et Reine-Adelaïde viennent épauler Dembélé devant. Au milieu, Lopez et Guendouzi entourent le capitaine Tousart. Devant Bernardoni, toute la défense change avec les entrées de Sarr, Niakhaté, Gélin et Touré.